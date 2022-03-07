196 женщин являются матерями-героинями в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вручил многодетным матерям подвески «Күміс алқа» и «Алтын алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что обладательницами подвески «Алтын алқа» стали мамы семерых детей Инеш Жанайдарова, Анна Абишева и Ирина Исаева, «Күміс алқа» - мамы шестерых детей Анар Амантаева и Гульбаршин Актаева.

«Слово «мать» - святое понятие для всех нас. Многодетные мамы заслуживают уважения. В преддверии Международного женского дня встретился с многодетными мамами и поздравил их с солнечным весенним праздником. Низкий поклон и благодарность отважным матерям, посвятившим свою жизнь воспитанию детей», - написал К.Аксакалов.

Всего в Северо-Казахстанской области проживают 3,7 тысячи многодетных матерей. Из них 196 человек получили звание «Мать-героиня». Обладательницами подвесок Алтын алқа являются 1,2 тысячи женщин, Күміс алқа – две тысячи многодетных матерей.

Напомним, в Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23-х лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим шестерых детей, вручается подвеска «Күміс алқа», матери семи и более детей награждаются подвеской «Алтын алқа».