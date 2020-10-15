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196 тысяч человек получили работу в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Октября 2020, 10:09
196 тысяч человек получили работу в Казахстане в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) начата реализация более 6,6 тысяч проектов, на которых заняты 196 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РК.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ проходит по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры;

- благоустройство населенных пунктов.

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников нанимают через центры занятости населения, приоритет отдается безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

Половина участников программы являются сельскими жителями, 40% – представители молодежи и 7% – малообеспеченные граждане.

Наибольшая доля трудоустроенных в рамках ДКЗ приходится на Восточно-Казахстанскую (20 тыс. человек или 106,2%), Кызылординскую (9,3 тыс. человек или 99,9%) и Атыраускую (6,9 тыс. человек или 97,7%) области.

Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Напомним, в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы начата реализация 5 898 проектов, на которых создано 113,9 тысяч рабочих мест.


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