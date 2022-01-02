196 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 16 468 человек. 196 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 16 468 человек (–14 537+ и 1 931 КВИ-), из них в стационарах находится – 2 101 пациент, на амбулаторном уровне – 14 367 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 196 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 45 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.