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    08:37, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    196 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 78 512 человек (–70 184 + и 8 328 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 16 345 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 62 167 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 276 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 340 пациентов, на аппарате ИВЛ – 196 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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