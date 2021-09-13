196 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 78 512 человек (–70 184 + и 8 328 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 16 345 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 62 167 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 276 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 340 пациентов, на аппарате ИВЛ – 196 пациентов.