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1959 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
20 Июля 2022 08:27

1959 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 586,

в городе Алматы – 597,

в городе Шымкенте – 105,

в Акмолинской области – 26,

в Актюбинской области – 21,

в Алматинской области – 67,

в Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 19,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 34,

в Карагандинской области – 160,

в Улытауской области - 26,

в Костанайской области – 22,

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 15,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 16.


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