1954 человека выздоровели от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 52,

город Алматы - 400,

город Шымкент - 112,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 177,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 71,

Восточно-Казахстанская область - 182,

Жамбылская область - 55,

Западно-Казахстанская область - 106,

Карагандинская область - 141,

Костанайская область - 174,

Кызылординская область - 30,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 171,

Северо-Казахстанская область - 94,

Туркестанская область - 55.

Итого выздоровевших в Казахстане - 856930.



