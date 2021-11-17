+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

195 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане

17 Ноября 2021 08:26
Поделиться:
195 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15.11.2021 г. зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 375 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
504 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19 2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших 81 398 , летальных случаев 5 101, выздоровевших – 71 557.

На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (–27 882+ и 4 740 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 611 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 011 пациентов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
504 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
2298 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
3 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
4 Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
5 Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
6 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Читайте также
1058 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Тенденция увеличения числа заболевших КВИ школьников отмечается в Акмолинской области
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив