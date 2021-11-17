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195 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане
17 Ноября 2021 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15.11.2021 г. зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 375 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 398 , летальных случаев – 5 101, выздоровевших – 71 557.
На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (–27 882+ и 4 740 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 611 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 011 пациентов.
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