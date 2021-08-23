1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 124 871 человек (118 989 КВИ+ и 5 882 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится – 30 197 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 674 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 944 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 518 пациентов, на аппарате ИВЛ – 312 пациента.



