+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 20 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии

23 Августа 2021 08:43
Поделиться:
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 124 871 человек (118 989 КВИ+ и 5 882 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне» 5097 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау

В стационарах находится – 30 197 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 674 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 944 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 518 пациентов, на аппарате ИВЛ – 312 пациента.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки
Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»
5097 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
3 Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
4 Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
5 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
6 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Читайте также
Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив