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вчера 22:50
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии
23 Августа 2021 08:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 124 871 человек (118 989 КВИ+ и 5 882 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится – 30 197 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 674 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 944 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 518 пациентов, на аппарате ИВЛ – 312 пациента.
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