194 жамбылца наказали за прием на работу лиц без гражданства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-трафик» проводится в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-трафик» проводится на территории региона в целях противодействия незаконной миграции.

За нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан к административной ответственности привлечено 337 иностранных граждан, пояснили в правоохранительном ведомстве. Из указанной категории иностранцев решением суда за пределы Республики Казахстан выдворено 35 граждан стран СНГ.

«В отношении четырех граждан Республики Казахстан составлены протоколы об административном правонарушении за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан. За нарушения физическими и юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства, к административной ответственности привлечено 194 гражданина Республики Казахстан», - сказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Арман Турдалиев.

За умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан начато досудебное расследование в отношении гражданина Республики Кыргызстан. За организацию каналов незаконной миграции ведется следствие в отношении двух граждан Республики Казахстан.

Работа по выявлению иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, находится на постоянном контроле миграционной службы департамента полиции Жамбылской области, заверили в правоохранительном ведомстве.