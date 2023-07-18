194 семей получат ключи своих квартир в области Абай до конца года

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По области Абай на сегодняшний день строится 85 многоквартирных жилых домов на 4 100 квартир, из них в текущем году запланирован ввод 45 домов на 2 326 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года планируется ввести 337,3 тыс. квадратных метров жилья с ростом 103,9% (за 11 месяцев 2022 года введено 253,3 тыс.кв.м., в том числе по городу Семей – 190,4 тыс.кв.м. или 75,2%). Количество очередников на жилье – 18 986 граждан, в том числе в городе Семей – 13 455. С начала года по области выдано 164 квартир, в том числе 51 многодетным матерям, 84 социально-уязвимым слоям населения, 20 детям-сиротам. До конца года квартиры получат еще 194 семей», - сообщили в акимате.

Также в ведомстве отметили, что по просьбе молодежи области в текущем году начнется реализация программы «Абай жастары».

Напомним, по данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге.

Также сообщалось, что в рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест.