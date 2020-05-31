194 объекта не соблюдали карантинные требования в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании оперативного штаба Жамбылской области обсуждался вопрос, насколько соблюдаются необходимые требования, установленные к объектам во время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Более 2 700 объектов по области возобновили работу после ослабления режима карантина. Для проведения проверок по соблюдению требований, установленных во время карантина, в Жамбылской области создано 62 мониторинговые группы.

В состав мониторинговых групп вошли представители департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, региональной Палаты предпринимателей. При выявлении нарушений они имеют возможность принимать меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вплоть до приостановления деятельности объектов.

Как отмечалось в ходе заседания штаба, всего по области выявлено 194 объекта, где не соблюдались требования в период карантина. Среди них больше всего в Шуском районе - 49 случаев, в Таразе - 42 случая, в Меркенском районе – 30, Байзакском – 14, в Таласском и Жуалынском по 12, в Мойынкумском 5, Сарысуском 11, Жамбылском 10 и Рыскуловском – 9 объектов, нарушивших требования карантина.

«Жители всё больше выказывают недовольство ограничительными мерами. Они просят открыть рынки, торговые дома, парки, запустить общественный транспорт», - высказались участники заседания штаба.

Глава региона отметил, что мониторинговые группы изучат эти вопросы, проверят, готовы ли хозяева объектов при возобновлении деятельности взять на себя ответственность и контролировать соблюдение санитарных требований. Не следует забывать, что важнее всего здоровье и безопасность жителей. Только при условии, что посетители будут защищены, мониторинговые группы должны разрешить работу объектов.

«Мониторинговые группы должны заранее встретиться и обсудить детали с владельцами рынков, торговых домов и других объектов. Владельцы должны понимать, что отвечают за соблюдение масочного режима, проведение дезинфекции. Контролировать их будут мониторинговые группы. Нужно учесть все нюансы, проработать все детали и лишь после тщательной проверки открыть объекты. Мы не можем рисковать жизнями людей», - резюмировал аким области.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе с момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции - 24 марта - по 31 мая выявлено 370 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 31,5 процента. Случаи заболевания отмечены во всех районах области, за исключением Сарысуского.

Всего по состоянию на 00:00 31 мая на территории региона зарегистрировано 370 случаев коронавирусной инфекции. Из общего числа заболевших 190 человека выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.