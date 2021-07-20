194 наблюдателя из Центра непартийного контроля примут участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области активно идет подготовка по всем направлениям к выборам акимов сельских округов, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, в выборах акимов сельских округов на 89 избирательных участках области примут участие 194 наблюдателя из «Центра непартийного контроля».

Как сообщил руководитель Жамбылского областного филиала Республиканского общественного объединения «Центр непартийного контроля» Аскар Кадыркулов, организация примет активное участие в избирательном процессе путем проведения конкурса и мониторинга предстоящих выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В настоящее время Центр проводит обучающие семинары и тренинги для наблюдателей.

«Предстоящие выборы – это новый шаг в процессе демократизации Республики Казахстан. Демократические принципы, заложенные в Конституции Казахстана, будут и дальше реализовываться в нашей стране. В будущем планируется организовать выборы акимов районов и областей. Главное при этом - соблюдение законности и прозрачности избирательного процесса, для чего у нас создана группа с наработанным опытом контроля за выборами. Уверен, что независимые наблюдатели внесут свой вклад в честное и справедливое проведение выборов», - сказал Аскар Кадыркулов.

Напомним, с начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата.

25 июля по Казахстану пройдут одновременные выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены по истечении срока их полномочий. После регистрации кандидатов 15 июля начинается предвыборная агитация, которая продлится вплоть до 00 часов 23 июля.



