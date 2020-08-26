193 дежурных класса откроются в школах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году по Алматы откроются 193 дежурных класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все подготовительные работы к новому учебному году завершены. Школы готовы. По Алматы будут открыты 193 дежурные группы. 133 - для первых классов, остальные для учеников вторых классов. В кабинете будут сидеть по 15 учеников. Занятия будут проходить по 40 минут», - отметил аким города Бакытжан Сагинтаев.
Кроме того, он отметил, что школьники и учителя будут обеспечены компьютерами. На сегодня для преподавателей будут выданы 75 тысяч компьютеров, а для учащихся две тысячи компьютеров для дистанционного обучения.
«В школах все санитарные меры будут соблюдены. Сегодня я побывал в пяти школах. Директора этих учебных заведений сказали, что у них пока нет заявок от родителей на открытие дежурных классов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, к новому учебному году в Алматы открылись новые школы, которые смогут принять порядка четырех тысяч школьников.
- Об ответственности за несоблюдение ПДД напомнил самокатчикам и велосипедистам аким Алматы
- Незаконная вырубка в районе Кок-Тобе: 1170 деревьев обязали высадить нарушителя
- 98% населения Алматы до конца года охватят централизованным водоснабжением
- Бакытжан Сагинтаев: Безопасность детей в дежурных классах - на особом контроле
- Безопасность иссследований Центральной референтной лаборатории ННЦООИ признана на международном уровне
- Свыше 450 протоколов за нарушение карантина составлено в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана