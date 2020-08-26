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193 дежурных класса откроются в школах Алматы

26 Августа 2020 20:40
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193 дежурных класса откроются в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году по Алматы откроются 193 дежурных класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все подготовительные работы к новому учебному году завершены. Школы готовы. По Алматы будут открыты 193 дежурные группы. 133 - для первых классов, остальные для учеников вторых классов. В кабинете будут сидеть по 15 учеников. Занятия будут проходить по 40 минут», - отметил аким города Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, он отметил, что школьники и учителя будут обеспечены компьютерами. На сегодня для преподавателей будут выданы 75 тысяч компьютеров, а для учащихся две тысячи компьютеров для дистанционного обучения.

«В школах все санитарные меры будут соблюдены. Сегодня я побывал в пяти школах. Директора этих учебных заведений сказали, что у них пока нет заявок от родителей на открытие дежурных классов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, к новому учебному году в Алматы открылись новые школы, которые смогут принять порядка четырех тысяч школьников.


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#Алматы   #Образование   #Акимат  
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Автор:

Гульзат Сахова

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