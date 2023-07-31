193 безопасных детских пляжа создано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О реализации комплекса профилактических мер безопасности на воде рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения безопасности на водоемах страны Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными государственными органами и акиматами регионов организован и реализуется комплекс профилактических мер безопасности на воде», - сказал Уларбек Абыкеев.

По его словам, для организации своевременной предупредительно-профилактической работы перед началом купального сезона издан приказ «О мерах безопасности в период купального сезона», предусматривающий конкретные задачи для министерств, акиматов всех уровней и департаментов по ЧС регионов.

В апреле текущего года проведено заседание заседание межведомственной комиссии с повесткой дня «О подготовке центральных и местных исполнительных органов к проведению купального сезона». В мае вопрос обеспечения безопасности населения рассмотрен на заседании Правительства, в рамках которого государственным органам даны поручения по минимизации происшествий на водоёмах.

В регионах вопросы обеспечения безопасности на воде рассмотрены на заседаниях областных (городских) комиссий по ЧС.

«В рамках профилактической работы территориальными подразделениями МЧС совместно с заинтересованными органами до сегодняшнего дня сделано следующее: показано более 2 000 (2136) сюжетов на телевидении, осуществлено свыше 13 000 (13178) выступлений по радио, опубликовано свыше 3 000 (3172) статей в печатных изданиях и размещено 9000 (9048) постов в социальных сетях, посредством мессенджеров и иных платформ осуществлено более 400 (425) прямых трансляций. Проведенными мероприятиями охвачено около 7 млн (7 432 178) человек, в том числе около более 1,5 млн (1 573 826) детей», - уточнил Уларбек Абыкеев.

Спикер добавил, что в рамках проведенных мероприятий распространено более 700 тысяч (715 519) наглядной обучающей продукции (листовки, памятки, брошюры), установлено 2 947 знаков безопасности на водоемах.

Совместно с местными исполнительными органами создано 193 безопасных детских пляжа, на которых спасателями и инструкторами на регулярной основе проводится обучение детей плаванию.

«С начала текущего года обучены навыкам плавания 46 448 детей, работа в данном направлении продолжается. Указанная просветительская работа широко освещается на официальных сайтах и в социальных сетях», - заключил Уларбек Абыкеев.