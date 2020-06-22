193 атлета получат финансовую помощь от World Athletics

МОНАКО-ВИЛЛЬ. КАЗИНФОРМ - World Athletics и Международный легкоатлетический Фонд (МАФ) объявили, что 193 спортсменам из 58 федераций-членов будут предложены единовременные гранты в размере 3000 долларов через Фонд благосостояния спортсменов, чтобы помочь поддержать профессиональных спортсменов, испытывающих финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Первоначально общая сумма создания Фонда составляла 500 000 долларов, когда о его создании было объявлено 28 апреля, с дополнительными взносами фонд пополнился до 600 000 долларов в конечном счете.

МАФ получил 261 заявку к крайнему сроку 31 мая. Эти заявки были оценены МАФ, чтобы убедиться, что они соответствуют критериям отбора, под наблюдением экспертной рабочей группы под председательством президента World Athletics Себастьяна Коэ.

Спортсмены должны были иметь возможность продемонстрировать обоснованную потребность в благосостоянии через значительную потерю дохода в 2020 году по сравнению с 2019 годом и никогда не должны были иметь антидопинговых нарушений.

Спортсмены, занявшие первые шесть мест в мировом рейтинге, те, кто финишировал в первой шестерке в любой гонке Gold Label Road race в 2019 году, и те, кто заработал более 6000 долларов призовых от «Бриллиантовой лиги» 2019 года, не имели права подавать заявки, чтобы помочь сосредоточить поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается.

Фонд рассчитывает начать выплаты спортсменам уже в конце этой недели.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) - всемирная управляющая организация в легкой атлетике. Была основана в 2012 году на первом конгрессе в Стокгольме. На сегодня в состав World Athletics входят более 200 стран. В 1933 году штаб-квартира организации обосновалась в Монако, где и находится в настоящее время.



