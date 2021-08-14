1924 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 924 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК

«На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 116 574 человека (112 025 КВИ+ и 4 549 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 905 пациентов, на амбулаторном уровне – 85 669 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 924 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 505 пациентов, на аппарате ИВЛ – 253 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.