08:52, 14 Апрель 2022 | GMT +6
1920 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.
В стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 751 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16 пациентов,
в состоянии особой степени тяжести –три пациента,
на аппарате ИВЛ – четыре пациента.
Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 38 человек выздоровели.