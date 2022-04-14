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    08:52, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    1920 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1920 человек (925 КВИ+ и 995 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    В стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 751 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 16 пациентов,

    в состоянии особой степени тяжести –три пациента,

    на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

    Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 38 человек выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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