192 водителей с долгами по штрафам в размере 14 млн тенге выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 192 водителей, задолжавших 14 млн тенге штрафов, выявили полицейские Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала ОПМ «Должник-2020», стартовавшего 15 октября, Атырауские полицейские выявили 192 водителя, на которых числится около 14 млн тенге штрафов.

«С 15 октября по 15 ноября на территории города Атырау проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник-2020». Цель мероприятия - выявление водителей, не оплачивающих штрафы за нарушение правил дорожного движения. Полицейские уже выявили 192 водителей, на которых «висит» около 14 млн тенге штрафов. Большая часть должников - 135, передвигаются на машинах с российскими номерами, 18 – с армянскими номерами.

Только в течение последних суток сотрудниками патрульной полиции в соответствии со статьей 785 КоАП РК на штрафстоянку были отправлены 8 автомобилей, водители которых своевременно не оплатили наложенные на них штрафы. Самый максимальный выявленный долг – у владельца автомобиля марки «Audi А 6». В ходе проверки установлено, что данный автомобиль имеет неоплаченный штраф в размере 500 040 тенге. Автомобиль отправили на штрафную стоянку», - сообщает пресс-служба ДП области.