192 казахстанца с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 18 982 человек (17 125 КВИ+ и 1 857 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 2 511 пациент, на амбулаторном уровне лечится 16 471 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 192 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациента, на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.

