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    14:22, 08 Январь 2022 | GMT +6

    192 казахстанца с КВИ - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 18 982 человек (17 125 КВИ+ и 1 857 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находится 2 511 пациент, на амбулаторном уровне лечится 16 471 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 192 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациента, на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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