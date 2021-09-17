192 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 72 789 человек (–64 262 + и 8 527 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 13 610 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 59 179 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1 064 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести – 317 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 192 пациента.