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    08:33, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    192 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 72 789 человек (–64 262 + и 8 527 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 13 610 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 59 179 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 1 064 пациента;

    • в состоянии крайней степени тяжести – 317 пациентов;

    • на аппарате ИВЛ – 192 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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