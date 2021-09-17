08:33, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6
192 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 72 789 человек (–64 262 + и 8 527 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из них в стационарах находятся 13 610 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 59 179 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 1 064 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести – 317 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 192 пациента.