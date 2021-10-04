1913 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 1913 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 275,

город Алматы - 439,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 131,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 317,

Атырауская область - 124,

Восточно-Казахстанская область - 168,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 154,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 86,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 47,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 34.

Итого выздоровевших в Казахстане - 830241.