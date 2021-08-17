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1910 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
17 Августа 2021 09:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1910 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человек (115 712 КВИ+ и 4 776 КВИ-), из них в стационарах находится – 30 996 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 492 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 910 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 529 пациентов, на аппарате ИВЛ – 251 пациент.
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