1910 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1910 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 25,

город Алматы - 362,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 95,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 21,

Восточно-Казахстанская область - 226,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 180,

Карагандинская область - 162,

Костанайская область - 21,

Кызылординская область - 55,

Мангистауская область - 251,

Павлодарская область - 236,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 52.

Итого выздоровевших в Казахстане - 862030.