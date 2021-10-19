08:15, 19 Октябрь 2021 | GMT +6
1910 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1910 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 25,
город Алматы - 362,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 95,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 226,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 180,
Карагандинская область - 162,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 55,
Мангистауская область - 251,
Павлодарская область - 236,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 52.
Итого выздоровевших в Казахстане - 862030.