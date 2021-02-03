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    12:07, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    191 пассажир прилетел в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 191 гражданин РК прилетел в Казахстан без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

    «2 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской республики, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана. Из 1 816 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 625 человек, без справок прибыл 191 гражданин РК. В аэропорт Алматы – 8 рейсов, 1 489 пассажиров, со справками - 1 300, без справок - 189; в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 322 пассажира, со справками - 320, без справок - 2; в аэропорт Павлодара – 1 рейс, все 5 пассажиров со справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в Telegram МВК.

    Как отметили в ведомстве, по результатам ПЦР-анализа, у всех 133 граждан РК, прилетевших в страну 1 февраля, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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