191 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 109 163 человека (–105 454 + и 3 709 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 29 961 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 79 202 пациента.