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191 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК
7 Августа 2021 08:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 109 163 человека (–105 454 + и 3 709 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находится 29 961 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 79 202 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 871 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 416 пациентов, на аппарате ИВЛ – 191 пациент.
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