1902 жителя Атырауской области за день привились от КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день вакцинировались 1902 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1902 местных жителя.

Среди привившихся: 30 медиков, 45 педагогов, два полицейских, 56 студентов, 15 сотрудников правоохранительных органов, 13 госслужащих, 143 человека с хроническими заболеваниями, 1 598 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцинированы 203504 человека. Вторым компонентом вакцин привито 151005 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области резко снизилась заболеваемость КВИ.