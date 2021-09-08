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    20:42, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1902 жителя Атырауской области за день привились от КВИ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день вакцинировались 1902 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1902 местных жителя.
    Среди привившихся: 30 медиков, 45 педагогов, два полицейских, 56 студентов, 15 сотрудников правоохранительных органов, 13 госслужащих, 143 человека с хроническими заболеваниями, 1 598 местных жителей.
    Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцинированы 203504 человека. Вторым компонентом вакцин привито 151005 местных жителей.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области резко снизилась заболеваемость КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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