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    08:02, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    1900 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 914 699 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 236,

    в городе Алматы – 351,

    в городе Шымкенте – 59,

    в Акмолинской области – 121,

    в Актюбинской области – 50,

    в Алматинской области – 167,

    в Атырауской области – 42,

    в ВКО – 119,

    в Жамбылской области – 23,

    в ЗКО – 52,

    в Карагандинской области – 161,

    в Костанайской области – 107,

    в Кызылординской области – 31,

    в Мангистауской области – 11,

    в Павлодарской области – 177,

    в СКО – 162,

    в Туркестанской области – 31.



    Теги:
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