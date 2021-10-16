1900 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 914 699 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 236,

в городе Алматы – 351,

в городе Шымкенте – 59,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 167,

в Атырауской области – 42,

в ВКО – 119,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 107,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 177,

в СКО – 162,

в Туркестанской области – 31.

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