1900 единиц спецтехники задействуют в снегоуборочных работах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана готова к обильным осадкам в зимний период. На территории города в снегоуборке будут задействованы 1900 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

На сегодняшний день в санитарной очистке города задействовано порядка 1790 единиц спецтехники и 2629 дорожных рабочих. Проведение снегоуборочных работ города предусмотрено в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В период обильных снегопадов и буранов по городу будет задействовано более 1 900 единиц специализированной техники и три тысяч дорожных рабочих.

Вывоз снега осуществляется на четыре основных полигона. В целях контроля и мониторинга на основных полигонах установлены камеры видеонаблюдения.

Вместе с тем, на случай заполнения основных полигонов предусмотрены 5 дополнительных.

Сообщается, что убираемая площадь города составляет 609 млн м2.