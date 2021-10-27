190 жамбылских чиновников наказали за плохие дороги

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Должностных лиц в Жамбылской области привлекли к ответственности за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ежегодно, с 1 сентября по 1 ноября, сотрудники дорожной и технической инспекции управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области проводят совместно с заинтересованными службами комплексное обследование автомобильных дорог.

«С 7 по 20 октября сотрудники УАП ДП Жамбылской области совместно с представителями облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Национального центра качества дорожных активов, Жамбылских областных филиалов «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» провели комплексное обследование автомобильных дорог областного и республиканского значения, охватывающих территорию области. Это 1 941,9 км областных дорог и 1 196 км республиканских трасс. Обследование было проведено для обеспечения безопасности дорожного движения», - рассказал начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

По словам спикера, в ходе обследовании выявлено 639 дефектов на дорогах областного значения, 762 дефекта на автодорогах республиканского значения. В перечне дефектов - отсутствие дорожных знаков и несоответствие требованиям стандарта, нарушения асфальтобетонного покрытия, выбоины и другие.

«По итогам комплексного осеннего обследования управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области выдано 37 предписаний по устранению выявленных недостатков, а Жамбылскому областному филиалу АО НК «КазАвтоЖол» - 12 предписаний», - отметил подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог областного и республиканского значения и обеспечение безопасности дорожного движения 12 должностных лиц подрядных организаций, ответственных за эти дороги, привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 631 КоАП РК.

За девять месяцев 2021 года в целом по области за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 190 должностных лиц.

В целях безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности местными исполнительными органами прорабатываются вопросы строительства пешеходных переходов различного уровня, расширения существующих улиц, обустройства магистральных улиц разделительными полосами с установкой барьерного ограждения.

Работа по обеспечению безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле руководства департамента полиции Жамбылской области, отметили в правоохранительном ведомстве.