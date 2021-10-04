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    15:00, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    190 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, двумя компонентом вакцин привились более 190 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.
    По данным за 2 и 3 октября, первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 851 местный житель. Всего в период с 1 февраля по 3 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 227 474 человека. Вторым компонентом привито 190 759 местных жителей.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 23 жителей Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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