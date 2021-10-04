190 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, двумя компонентом вакцин привились более 190 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

По данным за 2 и 3 октября, первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 851 местный житель. Всего в период с 1 февраля по 3 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 227 474 человека. Вторым компонентом привито 190 759 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 23 жителей Атырауской области.



