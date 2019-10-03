190 тысяч детей приняли участие в экочасе в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ ­ - Сегодня, во Всемирный День охраны мест обитания, в учебных учреждениях всей страны прошли экологические часы. Общеобразовательные школы Восточного Казахстана также приняли участие в мероприятии, чтобы привлечь подрастающее поколение к вопросам бережного отношения к природе и сохранения природных ресурсов, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Аким области Даниал Ахметов посетил общеобразовательную школу №24 в Усть-Каменогорске и рассказал ученикам о важности бережного отношения к воде, охране воздуха и защиты земли от загрязнения.





«Экология – важный элемент, от которого зависит около 30% нашей жизни. Поэтому мы должны беречь природу, окружающую среду, сажать деревья, после отдыха убирать мусор с собой. В апреле этого года в каждой школе, больнице, государственном учреждении региона мы высадили деревья. В целом, на придворовых участках учебных учреждений появилось 132 тысячи новых саженцев. В ближайшее время в микрорайоне Алии Молдагуловой, 19-м микрорайоне, а также микрорайоне Карагайлы в Семее мы посадим еще множество деревьев. Если каждый из нас будет хоть немного делать что-то для того чтоб город стал красивее и чище, это будет борьба за экологию», – отметил Даниал Ахметов.

Глава региона, ученики и гости экологического часа в школе №24 приняли участие в посадке новых саженцев.





«Мы живем в этом мире и должны соблюдать чистоту. Экология – очень важный аспект в нашей жизни, поэтому нужно изучать эту тему не только на уроках в школе, но и самостоятельно. В молодом поколении нужно воспитать эту культуру и бережное отношение к природе», – поделилась своим мнением ученица школы №24 Диана Курмашева.

Всего в проведении экочаса в школах области приняли участие более 190 тысяч детей и 7 тысяч родителей.

В акции приняли участие и спортсмены прославленного женского клуба по волейболу «Altay» во главе с капитаном Саной Анаркуловой, и для школьников было большой удачей встретиться со своими кумирами.

Акция будет продолжена 12 октября всеми жителями страны.







