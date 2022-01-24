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190 новых троллейбусов закупят в Алматы

24 Января 2022 16:30
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190 новых троллейбусов закупят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Гани Мырзаханов в ходе онлайн-брифинга рассказал о модернизации троллейбусного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, в Алматы продолжается модернизация троллейбусных линий.

«На сегодня реконструировано 172 км линий. Установлено 604 новые опоры для контактных сетей. Всего планируется провести работы на 38 улицах. Работы по восстановлению сетей завершатся в этом году», - сказал руководитель управления.

Кроме того, он сообщил, что в рамках модернизации троллейбусного парка они закупят 190 троллейбусов.

«В планах реконструкция 10 подстанций и приобретение 190 троллейбусов. Подписано предварительное соглашение о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В этом году мы закупим 100 троллейбусов. Они будут доставлены в город до конца года или в начале следующего года. Остальные 90 будут завезены в течение двух лет», - сказал Гани Мырзаханов.

Напомним, в августе 2021 года были заменены линии троллейбусов по улице Сейфуллина от вокзала Алматы-1 до проспекта Райымбека.

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#Алматы   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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