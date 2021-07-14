190 нарушений самоизоляции выявлено по проекту Ashyq в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в июле количество аутсайдеров среди участников проекта Ashyq увеличилось с 20 до 77. При этом 15 из них вообще не проводили check-in посетителей в течение двух недель. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день проект Ashyq в регионе действует почти на 608 объектах, всего заявки на участие в проекте были поданы от 700 объектов. При этом по активной работе в проекте Ashyq 21 предприятие является лидерами. Они имеют наибольшее количество входов по QR-кодам.

«В июне 20 участников с нулевым количеством посетителей по QR-коду исключены из проекта Ashyq на две недели. Это те объекты, которые не проводили check-in посетителей более трех дней, что является нарушением действующего алгоритма ПГГСВ. К сожалению, в июле количество аутсайдеров в нашей области увеличилось с 20 до 77, 15 из них вообще не проводили check-in посетителей в течение двух недель», - отметила спикер.

Как добавила госсанврач региона, предприниматели и население недооценивают эффективность данного проекта, а он, между тем, позволяет активно выявлять нарушителей режима изоляции.

«С момента внедрения по приложению выявлено 190 нарушителей режима самоизоляции, из них со статусами «красный» - 79 человек, со статусом «желтый» - 111. Пять нарушителей режима изоляции с «красным» статусом привлечены к административной ответственности в размере 87 510 тенге. У остальных нарушителей еще не истек срок домашнего карантина, после завершения изоляции к ним будут применены меры административного воздействия. Эта статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления людей, перемещаться внутри области, тем самым представляя угрозу заражения для других посетителей», - отметила А. Мусина, добавив, что часто нарушителями карантина становятся и гости области, прибывшие из других регионов РК с «красным» или «желтым» статусами. Среди таких много жителей столицы.