190 млрд тенге частных инвестиций намерены привлечь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посчитали инвестиции за прошедшие 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов говорит, что рост инвестиций в основной капитал увеличился на 10% и достиг 152,7 млрд тенге. Большая часть вложений приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт и складирование, промышленность и операции с недвижимым имуществом.

«Объем частных инвестиций в основной капитал в составил 125 млрд тенге, что на 26% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Высокие темпы роста в Мамлютским и Кызылжарским районах и городе Петропавловске. Всего по итогам года планируем привлечь 190 млрд тенге частных инвестиций», - сказал А.Уразгулов.

Аким области Кумар Аксакалов уверен, что рост инвестиций по итогам года составит более чем 9%.

«Мы открыли неделю назад специальную экономическую зону, которая, несомненно, даст результаты. Сейчас уже мы видим интерес представителей бизнеса. Существует ряд преференций, особенно для тех, кто работает на экспорт. В приграничных территориях России свободных экономических зон нет. Бизнесу этих территорий будет выгодно разместить свои производства здесь, вывозить обратно в Россию и себестоимость продукции будет значительно дешевле, чем производят сейчас. Ожидаем интерес бизнеса со стороны приграничных территорий. Для этого нужно выезжать в Омск, Тюмень, Курган, продвигать, делать рекламу», - считает К.Аксакалов.

Напомним, специальная экономическая зона «Qyzyljar» включает производство и переработку пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения. Бизнесу предоставят налоговые льготы, государство подведет всю инфраструктуру.