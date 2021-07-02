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    18:17, 01 Июль 2021 | GMT +6

    190 кг сазана изъяли у браконьеров в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - 29 июня на берегу водохранилища Сорбулак, расположенного вблизи села Междуреченское Илийского района, ночью в процессе рейдового мероприятия полицейские задержали двух браконьеров в момент выгрузки улова из лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражи порядка изъяли у них 190 килограмм сазана, резиновую лодку и 130 метров китайских сетей.

    Задержанные – 43-летний житель села Мерей Карасайского района и 35-летний житель села Саймасай Енбекшиказахского района.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 335 ч. 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов».

    Микроавтобус, на которой предполагалось вывезти на реализацию незаконно добытую рыбу, водворен на спецстоянку.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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