190 кг сазана изъяли у браконьеров в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - 29 июня на берегу водохранилища Сорбулак, расположенного вблизи села Междуреченское Илийского района, ночью в процессе рейдового мероприятия полицейские задержали двух браконьеров в момент выгрузки улова из лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка изъяли у них 190 килограмм сазана, резиновую лодку и 130 метров китайских сетей.

Задержанные – 43-летний житель села Мерей Карасайского района и 35-летний житель села Саймасай Енбекшиказахского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 335 ч. 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов».

Микроавтобус, на которой предполагалось вывезти на реализацию незаконно добытую рыбу, водворен на спецстоянку.

