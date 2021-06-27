190 дворов и общественных пространств благоустроят в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о том, какие работы по развитию дворовых территорий и общественных пространств (парков, скверов, бульваров) ведутся в городе, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем делать город более комфортным, уютным и зелёным! В нашей столице появляются все новые точки притяжения и места для отдыха горожан на свежем воздухе: проводим масштабные работы по благоустройству общественных пространств (парков, скверов, бульваров) и дворов. Только за этот сезон благоустройства построим и отремонтируем 150 дворов и 40 общественных пространств. Часть из них уже завершили», - написал Алтай Клуьгинов.

По словам акима, при благоустройстве основной акцент делается на старой части города и жилых массивах.

«Сегодня осмотрел ряд дворов, которые построили в районе Байконыр. Там своего рода фишкой является то, что дворы между собой закольцовывают: тем самым создавая больше места для отдыха детей и старшего поколения», - поделился градоначальник.

К примеру, А. Кульгинов сообщает, что в районе Байконыр планируют благоустроить 50 дворов. Из них только в микрорайоне Алатау благоустроили 9 больших дворов. Все дворы являются многофункциональными: как для детей, так и для старшего поколения. Имеются футбольные площадки, тренажёрные зоны, зоны для маленьких детей, в том числе для тихого отдыха. Также при создании дворов уделяется внимание созданию мест для выгула собак.

«Кроме того, сегодня также ознакомился с ходом строительства общественного пространства по проспекту Республики (от микрорайона Самал до пр.Богенбай батыра). Территорию сделаем безбарьерной - чтобы маломобильной группе людей было комфортно передвигаться по одному из самых оживленных проспектов города. Установим теневые навесы, качели, МАФы. Также территорию массово озеленяют. Кроме того, для горожан увеличили территорию тротуара (в районе «Республика Плаза»).

К примеру, в прошлом году благоустроили свыше 76 гектаров. Это более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город».

При благоустройстве дворов по поручению Главы государства уделяем особое внимание и озеленению. В текущем году высадим более 1 млн зелёных насаждений (кустарников, деревьев, сеянцев). Таким образом, экологических зон в городе уже стало больше», - заключил аким столицы.