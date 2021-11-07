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190 должностных лиц наказали в Костанайской области

7 Ноября 2021 12:29
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190 должностных лиц наказали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области за неудовлетворительное содержание дорог привлечены к административной ответственности 190 должностных лиц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники административной полиции проверяют организации дорожного и коммунального хозяйства по содержанию автомобильных дорог, а также готовность дорожной техники к зимнему периоду. Проверки осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в области дорожной безопасности.

Особое внимание, по информации пресс-службы департаменты полиции, уделяется техническому состоянию дорожной техники, наличию противогололедных материалов, организации дежурства и системы оповещения о погодных условиях.

По словам заместителя начальника управления административной полиции ДП области Аслана Балгабаева, в текущем году сотрудниками отдела дорожной и технической инспекции проведено более 1300 обследований автомобильных дорог общего пользования.

«Внимание полицейских было обращено на состояние дорожного полотна и технические средства регулирования дорожного движения (знаки, светофоры, разметка и т.д.). По итогам проведенных работ выдано 2050 предписаний, за неудовлетворительное содержание дорог, привлечено к административной ответственности 190 должностных лиц, из них 7 лиц государственных органов (акимы сельских округов, отделы ЖКХ)»,- сообщил А. Балгабаев.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, недопущения дорожно-транспортных происшествий департамент полиции Костанайской области просит автовладельцев своевременно подготовить транспортное средство к зимнему периоду.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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