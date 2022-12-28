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19 вагонов грузового поезда сошли на участке Караганда-Акадыр

28 Декабря 2022, 11:56
19 вагонов грузового поезда сошли на участке Караганда-Акадыр

КАРАГАНДА.К АЗИНФОРМ - В 07 часов 45 минут на станции Карабас участка Караганда-Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19-ти вагонов. Жертв и пострадавших нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Для расследования обстоятельств случившегося в АО «НК «ҚТЖ» создана специальная комиссия.

Движение поездов на этом участке организовано по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда по станциям: Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций: Караганда, Жана-Арка, Астана.


Кадр из видео

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