19 участников массовых беспорядков в Кордае осуждены к реальному лишению свободы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе разъяснили оглашенный приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председательствующий на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев сегодня огласил приговор, согласно которому один обвиняемый был оправдан за недоказанностью вины. Еще 19 человек получили реальные тюремные сроки - от пяти до 17 лет лишения свободы. 31 человек осужден к условным срокам от пяти до одного года, как возместившие ущерб.

Процесс проходил в Таразе, в здании следственного изолятора СИ-13 УЖД 158/1, с 8 декабря 2020 года по 19 апреля 2021 года. На скамье подсудимых находился 51 человек, из которых 33 под стражей, 18 – под поручительством и подпиской о невыезде. В связи с карантинными ограничениями в зал заседания допускались только представители защиты и обвинения. Родственникам и журналистам было разрешено наблюдать за ходом процесса в онлайн-режиме в здании Таразского городского суда №2.

Обвинения подсудимым по фактам массовых беспорядков в Кордайском районе были предъявлены по таким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, как «Массовые беспорядки», «Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Вымогательство», «Разбой» и «Убийство». Потерпевшими по делу признано 366 человек, в суде были представлены 16 их представителей, 36 адвокатов, 10 защитников и 4 переводчика. Уголовное дело состоит из 400 томов.

Вынесенный сегодня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области приговор по резонансному уголовному делу о фактах массовых беспорядках в Кордайском районе разъяснил руководитель администратор судов по Жамбылской области Берик Култасов

«7-8 февраля 2020 года на территории сёл Масанчи, Булар батыр и Аухатты Кордайского района Жамбылской области, произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, - рассказал спикер. - В результате погибло 10 граждан (еще одно лицо скончалось в результате обрушения горящего торгового центра), получили различные травмы 158 граждан и 20 полицейских. Повреждено 156 жилых домов и объектов торговли, 102 автотранспортных средства, ущерб их собственникам составил порядка 830 миллионов тенге, 10 автотранспортных средств департамента полиции Жамбылской области - ущерб государству составил свыше 3,2 млн тенге».

Говоря о причинах начала массовых беспорядков, Берик Култасов отметил ранее произошедшие инциденты на бытовой почве между жителями этих сёл.

«Ранее приговорами суда были осуждены 6 лиц за хулиганские действия и причинение вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти, изготовление и хранение взрывных устройств», - отметил он.

Подсудимым предъявлены различные обвинения, продолжил спикер, в том числе в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это убийство при отягчающих обстоятельствах (предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы). Кроме того, участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти наказывается от 3 до 8 лет лишения свободы, и разбой - от 7 до 12 либо от 10 до 15 лет лишения свободы.

«Прокуроры просили 23 лицам реальное лишение свободы, остальным - условное лишение свободы либо ограничение свободы. Потерпевшие просили наказать строго за совершение убийств, на усмотрение суда либо простили по другим преступлениям. 24 подсудимых полностью признали свою вину, 10 признали вину частично. 17 лиц не признали вообще, - пояснил Берик Култасов. - Суд, руководствуясь принципом равенства всех перед законом и судом, принял решение на основе собранных доказательств и в пределах наказания, предусмотренного уголовным законом признать виновными 50 лиц. И оправдать одно лицо за недоказанностью вины по участию в массовых беспорядках. Вина подсудимых, признанных виновными, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, в том числе свидетелей-очевидцев, заключениями медицинских, трасологических, биологических, молекулярно-генетических, филологических, пожаротехнических экспертиз, видеозаписями с камер наблюдения, результатами негласных следственных действий».

Спикер подробно рассказал о том, что установлено судом и какое за это назначено наказание.

Некоторые подсудимые совершили убийство и посягательство на жизнь сотрудников полиции, отметил спикер. Подсудимый Ботабасов Д. из ружья произвел прицельные выстрелы в толпу людей, в результате погибли три человека, пострадали четверо. Он признан виновным в участии в массовых беспорядках и убийстве трех лиц, причинении тяжкого вреда здоровью и ему назначено 20 лет лишения свободы.

Подсудимый Токобай М. умышленно совершил наезд автомашиной на группу людей. В результате потерпевший Кииров Я. скончался на месте, трое потерпевших получили травмы различной степени (Харсанов Р, Дауров Ш, Цуанфуров М). За участие в массовых беспорядках, убийство и покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия ему назначено 17 лет лишения свободы.

Подсудимый Карибаев М. умышленно совершил наезд автомашиной на потерпевшего Идызова Х., в результате последний скончался на месте. Карибаеву М. за участие в массовых беспорядках и убийство назначено 16 лет 6 месяцев лишения свободы.

Подсудимый Солтонаев М. из ружья произвел прицельные выстрелы в группу людей, в результате погиб потерпевший Ясыров М.Г. За участие в массовых беспорядках, убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия ему назначено 17 лет лишения свободы.

Подсудимый Дауров Э. произвел два выстрела из ружья в сотрудников полиции, принимавших меры к прекращению противоправных действий. В результате было ранено четыре сотрудника полиции. За участие в массовых беспорядках и посягательство на жизнь полицейских ему назначено 16 лет лишения свободы.

«Подсудимые Сангуй Щ. и Чешанло Ю. совершили убийство группой лиц. Сангуй Щ. нанес несколько ударов вилами в область грудной клетки потерпевшего Әбдыракім Д. В то время Чешанло Ю. наносил удары металлической клюшкой по голове Әбдырәкім Д. Другие подсудимые Кимуров И., Хижин И. и Хижин М. нанесли удары руками и ногами. Экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате ударов вилами и клюшкой. Удары, нанесенные другими подсудимыми, не являются причиной смерти. Сангуй и Чешанло за участие в массовых беспорядках и убийство назначено по 16 лет 6 месяцев лишения свободы. Кимуров И., Хижин И., и Хижин М. оправданы по обвинению в убийстве, но осуждены за участие в массовых беспорядках», - рассказал спикер.

По остальным осужденным решение суда было таково - одному лицу за участие в массовых беспорядках, незаконное хранение огнестрельного оружия и пособничество в убийстве назначено 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Одному лицу за участие в массовых беспорядках, грабеж, разбойное нападение, незаконное хранение холодного оружия - 11 лет лишения свободы. Одному лицу за участие в массовых беспорядках, разбойное нападение - 7 лет лишения свободы. Девятерым лицам за призывы и участие в массовых беспорядках с применением насилия, сопровождавшееся поджогами чужого имущества, а также кражи чужого имущества - 5 лет лишения свободы.

31 подсудимому за призывы к массовым беспорядкам, участие в них, кражи чужого имущества, но возместившим причиненный ущерб, назначено наказание от 5 до 6 лет лишения свободы условно или ограничение свободы (24 лица осуждено к условному лишению свободы и 7 лиц к ограничению свободы).

«Таким образом, 19 лиц, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, повлекшие гибель людей в ходе массовых беспорядков, принявшие активное участие в них, в том числе с применением оружия и совершившие грабежи и разбойные нападения, осуждены к реальному лишению свободы. 31 лицо, принявшие участие в массовых беспорядках, признавшее вину, раскаявшиеся в содеянном и принявшие меры к возмещению ущерба, осуждены к наказанию, не связанному с изоляцией от общества», - резюмировал руководитель Администратор судов по Жамбылской области Берик Култасов.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области добавили, что приговором суда разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2020 года следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате групповой драки в Кордайском районе Жамбылской области в феврале задержано 47 человек, сообщил тогда министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Досудебные расследования начаты по статье 272 УК РК (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 УК РК (Убийство). Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК. В связи с февральскими событиями 2020 года аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подал в отставку, несколько высокопоставленных чиновников силовых ведомств были уволены.