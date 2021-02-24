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19 участков в Алматы находятся под угрозой подтопления

Автор:  
Гульзат Сахова
24 Февраля 2021, 16:58
19 участков в Алматы находятся под угрозой подтопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По городу Алматы в период прохождения паводка подтопленными могут оказаться 19 участков. Об этом в ходе брифинга о готовности города Алматы к паводковому периоду рассказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник Ерлан Алибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, общее количество затопляемых участков по городу Алматы - 20. 19 участков из них подвержены подтоплению.

«Паводковая обстановка под контролем, необходимые силы и средства приведены в готовность. Ведется постоянный мониторинг горных рек. Результаты показывают, что гидрологическая обстановка на реках города стабильная. В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в 2020 году на учет ДЧС было взято 20 часто подтапливаемых участков. На одном участке, который относится в Алатауский район, проблема паводкоопасной зоны в прошлом году была разрешена. На сегодня у нас на контроле 19 участков: в Алатауском районе 6 участков, Медеуском – 2 участка, в Турксибском- 7 участков, Наурызбайском – 1 участок и в Жетысуском – 3 участка», - рассказал Ерлан Алибеков.

В настоящее время согласно данным гидрометеорологического мониторинга по городу Алматы высота снежного покрова в горах составляет 19-58 см (БАО). Общее количество выпавших осадков с 1 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года составляет 98 мм при норме 237 мм (41,3% от нормы). Влагозапасы составляют 42 мм при норме 85 мм (49,4% от нормы), а глубина промерзания грунта в городе составляет 41 см (незначительно), что меньше на 11 см аналогичного показателя прошлого года.

«В целом, снегонакопление будет продолжаться в низкогорной зоне по март включительно, в среднегорье по апрель - май, в высокогорье по июнь. В рамках подготовки к предстоящему паводковому периоду 5 февраля текущего года проведено заседание Комиссии ЧС при акимате Алматы, всем заинтересованным органам города были поставлены задачи, направленные на предотвращение подтоплений на территории города.

Осенью прошлого года в рамках подготовки к паводкам были очищены более 400 км арычных сетей и около 10 км русел рек от ТБО, диких порослей и опавших листьев. В текущем году с начала зимы уже очищены 987 км арычных сетей и около 30 км русел рек. Также на постоянной основе проводятся работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий (с начала зимы всего вывезено 110 тысяч м3 снега», - пояснил спикер.

Кроме того, в целях оперативного реагирования на подтопления при прогнозе сильных дождей заблаговременно будут направлены силы и средства на паводкоопасные участки.

«Приведены в готовность службы гражданской защиты города Алматы, создана группировка сил и средств, с общим количеством 5126 человек личного состава, 746 единиц техники различного назначения, 7 единиц плавательных средств, а также 73 единиц мотопомп и 99 единиц автономных электростанций», - подытожил спикер.

В начале марта в Алматы пройдет Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2021», в рамках которой на территории 8 районов города будут проводиться практические работы по расчистке проблемных участков русел рек, водопропускных сооружений.


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