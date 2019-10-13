19 тысяч саженцев посадили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Всемирного дня зеленых насаждений во всех районах Жамбылской области прошла акция по посадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата области.

«Жамбылцы приняли активное участие в республиканском субботнике по озеленению, - рассказали в ведомстве. - В мероприятии, которое прошло в 98 населенных пунктах региона, приняли участие сотрудники акимата Жамбылской области, акиматов городов и районов, руководители управлений и департаментов, представители совета ветеранов, других организаций и общественных объединений. Стоит отметить, что глава региона Аскар Мырзахметов принял участие в акции по посадке деревьев в отдаленном Мойынкумском районе».





Участниками экологической акции стали около 18,5 тысячи человек, он высадили около 19 тысяч саженцев сосны, ели, карагача, можжевельника, тополя, дуба, туи и других древесных пород.

Жители города Тараза приняли активное участие в республиканской акции по посадке деревьев, сообщили в пресс-службе акимата города.

«Представители совета ветеранов, общественного совета, сотрудники областных управлений и городских отделов - всего около восьми тысяч человек – высадили в парках и скверах областного центра четыре тысячи саженцев карагача, две тысячи саженцев сосны», - рассказали в пресс-службе акимата города.





В Таразе акция по посадке деревьев проходила в парке «Женис», сквере по улице Ниеткалиева и на территории Международного аэропорта «Аулие-Ата».

Кроме того, все областные и городские учреждения, предприятия провели субботник на улицах Тараза. В субботнике приняли участие порядка семи тысяч человек. Было вывезено 125 тонн мусора, очищено 56,3 км арычной сети.

В горакимате заверили, что в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству в областном центре будет высажено более десяти тысяч саженцев.



