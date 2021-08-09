19 тысяч превысило общее число заболевших коронавирусом в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 90% случаев за последние сутки с симптомами заболевания. ПЦР-анализ на коронавирус у 153 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у троих - с целью эпиднадзора, два случая – завозные.
Больше всего инфицированных за сутки выявили у Петропавловске – 70 человек, в Кызылжарском районе – 18, Тайыншинском – 13, Уалихановском – 11 человек. Во всех остальных районах – от 2 до 7 новых случаев.
Всего за сутки в регионе провели 1 057 ПЦР-исследований на коронавирус.
Общее число инфицированных по области составило 19 116 человек.
С 5-го августа в регионе ужесточили ограничительные меры.
По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 9-го августа первый компонент вакцины получили 204 375 человек, полный курс вакцинации прошли 165 253 североказахстанца.
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