+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

19 тысяч превысило общее число заболевших коронавирусом в СКО

9 Августа 2021 12:20
Поделиться:
19 тысяч превысило общее число заболевших коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число желающих вакцинироваться резко возросло в Актау
70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими Как продлевается график работы объектов, расположенных в «темно-красной» зоне Более 38 тысяч учителей получили вакцину от КВИ в Алматинской области

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 90% случаев за последние сутки с симптомами заболевания. ПЦР-анализ на коронавирус у 153 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у троих - с целью эпиднадзора, два случая – завозные.

Больше всего инфицированных за сутки выявили у Петропавловске – 70 человек, в Кызылжарском районе – 18, Тайыншинском – 13, Уалихановском – 11 человек. Во всех остальных районах – от 2 до 7 новых случаев.

Всего за сутки в регионе провели 1 057 ПЦР-исследований на коронавирус.

Общее число инфицированных по области составило 19 116 человек.

С 5-го августа в регионе ужесточили ограничительные меры.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 9-го августа первый компонент вакцины получили 204 375 человек, полный курс вакцинации прошли 165 253 североказахстанца.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Число желающих вакцинироваться резко возросло в Актау
70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими
Как продлевается график работы объектов, расположенных в «темно-красной» зоне
Более 38 тысяч учителей получили вакцину от КВИ в Алматинской области
Популярное
1 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
4 Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
5 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
6 Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Читайте также
Более 38 тысяч учителей получили вакцину от КВИ в Алматинской области
Наличие теплых туалетов, медобслуживания и горячего питания проверили в школах СКО
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив