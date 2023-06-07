19 тысяч новых рабочих мест создано в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для акимата Кызылординской области одной из главных задач является обеспечение занятости населения. Так, с начала года в регионе создано 19 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест – одна из главных задач. В соответствии с поручением Президента о создании 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек, в прошлом году в регионе открыто свыше 12 тысяч рабочих мест. Таким образом годовой план выполнен на 263%. Общий уровень безработицы снизился до 4,9%, среди молодежи – до 4%», - сказал Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он подчеркнул, что в этом году в Кызылординской области утверждена Региональная дорожная карта занятости, согласно которой планируется снизить уровень безработицы до 4,8%.

«На сегодняшний день в регионе создано 19 тыс. новых рабочих мест. План Региональной дорожной карты занятости выполнен на 43,3%», - добавил Нурлыбек Налибаев.

Ранее сообщалось, что в области на реализацию бизнес-проектов было выделено 23 млрд тенге. Также аким рассказал о масштабных инвестиционных проектах, в том числе о расширении производства не стекольном заводе и строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия».