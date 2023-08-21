19 тысяч мест не хватает в общежитиях для студентов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не хватает 19 тысяч койко-мест в общежитиях для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официальный дефицит койко-мест 19 тысяч мест, из них 13 тысяч — в Алматы. В Астане – 2200. В Северо-Казахстанской – 2318. В Абайской области – 1100 мест, в Туркестанской области — 987», – сообщила студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова во время пресс-конференции в Астане.

По ее данным, всего в стране насчитывается свыше 600 тысяч студентов. Во всех регионах республики насчитывается 663 общежития, из них 250 при вузах, 413 – при колледжах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проводится мониторинг готовности студенческих общежитий к новому учебному году.

Согласно промежуточным итогам, из 111 проверенных общежитий в вузах 70 оценены как «в хорошем состоянии», 39 – «в среднем», в двух ведутся ремонтные работы. Из 126 объектов в колледжах 75 в хорошем состоянии, 36 – в среднем, 13 – в плохом санитарном состоянии, в двух ведутся ремонтные работы.

Также были выявлены факты нарушений. В основном они касаются правил пожарной безопасности, отсутствия необходимых предметов мебели, антисанитарии, аварийного состояния зданий и отсутствия ремонта, отсутствия бытовок, прачечных.