19 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 февраля 2020 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 19 137 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В их числе по первой категорий (руководители и их заместители) 753 человека (4%), по второй (руководители структурных подразделений) – 4364 (23%), по третьей (специалисты) – 9613 (50%), по четвертой (квалифицированные рабочие) – 1749 (9%), на сезонных работах – 926 (5%), в рамках корпоративного перевода привлечено 1732 человека (9%).

Количество работодателей, привлекавших иностранную рабочую силу – 2021, у которых работают 479 342 казахстанских гражданина, что составляет 96% от общей численности работников.

Наибольшее количество иностранцев работают в сфере строительства – 8582 человека (45%). В горнодобывающей промышленности трудятся 2 228 человек (12%), в обрабатывающей промышленности – 1586 (8%), в профессиональной, научной и технической деятельности задействованы 1397 иностранцев (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5266 человек (28%), Турция – 1935 (10%), Индия – 1896 (10%), Великобритания – 1434 (8%), Узбекистан – 965 (5%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Правительством РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Квота на 2020 год была утверждена в размере 0,32 % по отношению к численности рабочей силы, или 29,3 тысяч единиц.