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19 тысяч человек получили средства на реабилитацию в Алматы

24 Января 2020 17:48
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19 тысяч человек получили средства на реабилитацию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 19 тысяч лиц с дополнительными потребностями обеспечены техническими средствами реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Акимат Алматы уделяет особое внимание реализации мер по повышению благосостояния населения. В особенности на оказание помощи многодетным матерям и людям с дополнительными потребностями.

«За 2019 год около 19 тысяч лиц с дополнительными потребностями были обеспечены техническими средствами реабилитации. Почти 7 тысячам были оказаны социальные услуги, такие как протезно-ортопедическая помощь, санаторно-курортное оздоровление, услуги индивидуального помощника, инватакси, специалиста жестового языка», - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы свыше 12 тысяч семей получили адресную социальную помощь на 7,1 млрд тенге.


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Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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