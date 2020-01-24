19 тысяч человек получили средства на реабилитацию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 19 тысяч лиц с дополнительными потребностями обеспечены техническими средствами реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат Алматы уделяет особое внимание реализации мер по повышению благосостояния населения. В особенности на оказание помощи многодетным матерям и людям с дополнительными потребностями.

«За 2019 год около 19 тысяч лиц с дополнительными потребностями были обеспечены техническими средствами реабилитации. Почти 7 тысячам были оказаны социальные услуги, такие как протезно-ортопедическая помощь, санаторно-курортное оздоровление, услуги индивидуального помощника, инватакси, специалиста жестового языка», - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы свыше 12 тысяч семей получили адресную социальную помощь на 7,1 млрд тенге.