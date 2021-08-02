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    13:24, 02 Август 2021 | GMT +6

    19 связанных с криптовалютой мошенничеств выявлено с начала года в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2021 года в органах внутренних дел зарегистрировано 19 случаев мошенничества, связанных с криптовалютой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Министерстве внутренних дел начальник Следственного департамента Санжар Адилов сообщил, что недостаточная информированность казахстанцев о криптовалюте создает благоприятные условия для мошенничества.

    При этом фактических незаконных операций с криптовалютой на сегодняшний день не зарегистрировано. Мошенники лишь обещают ее продать.

    «Получение прибыли с помощью криптовалюты осуществляется путем ее закупки по низкой цене и продажи, когда цена повышается. Но злоумышленники пользуются тем, что на территории республики до сих пор криптовалюта не распространена широко и у населения не сформировалось полное понимание о криптовалюте. То есть, мошенники распространяют ложную информацию о том, что путем покупки криптовалюты можно в краткие сроки получить прибыль в размере от 30 до 100 процентов от вложенных денег, и побуждают граждан перечислять деньги на свои счета», – сказал С. Адилов.

    По его словам, за 6 месяцев с начала текущего года в производстве органов внутренних дел рассмотрено 19 случаев мошенничества, осуществленного указанным способом.

    Начальник Департамента напомнил, что, прежде, чем покупать криптовалюту, нужно узнать из официальных источников, как не стать жертвой мошенников.


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    Криминал Правоохранительные органы
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