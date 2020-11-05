19 свадеб выявили за день в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Кызылординской области выявлено 19 фактов проведения свадеб, передает МИА «Казинформ».

« За последние сутки в Кызылординской области выявлено 19 фактов проведения свадеб . С 5 июля 2020 года по сегодняшний день 24 мониторинговые группы провели рейдовые проверки на 3226 объектах. В результате данных проверок выявлено 804 нарушения карантинных требований. Из них празднично-массовые мероприятия, организованные в домашних условиях-403, на объектах обслуживания населения – 383, количество групповых собраний на улице - 18. По выявленным 804 нарушениям требований карантина наложено административных штрафов по ч. 1 ст. 425 КоАП РК на общую сумму 37 391 880 тенге», - говорится в сообщении Межведомственной комиссии в Telegram.

По информации МВК, наибольшее количество нарушений требований карантина выявлено в отношении организации массовых мероприятий в домашних условиях, местах общественного питания и торговых домах. В том числе заполнено административных протоколов в отношении ИП-14, физических лиц, привязанных к объектам-369, в отношении физических лиц, не привязанных к объектам - 421 .

Наибольшее количество нарушений карантинных требований в местах обслуживания населения выявлено в части несоблюдения санитарных требований, персонал данных объектов обслуживали население без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также были выявлены факты по несоблюдению ограничений рабочего времени, установленного постановлением главного государственного санитарного врача области.

В частности выявлено 278 фактов нарушений по несоблюдению правил ношения масок и социальной дистанции, 60 - по нарушению ограничений рабочего времени, 31 - по обслуживанию запрещенных объектов,14 - по несоблюдению требований дезинфекции.

За последние сутки по области выявлено 19 нарушений карантинных требований. Из них 2 факта в отношении ресторанов, где проводились массовые мероприятия, 17 фактов - в отношении физических лиц, организовавших тои в частном жилом доме. В результате на 19 физических лиц наложены административные штрафы в размере 791 730 тенге.