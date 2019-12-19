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19 современных больниц построят в Казахстане

19 Декабря 2019 14:11
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19 современных больниц построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пообещал, что благодаря новой государственной программе сократятся расходы населения на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках третьей задачи «Устойчивое развитие системы здравоохранения» доля частных расходов населения на здравоохранение снизится с 39% до 27%. В рамках исполнения поручения Елбасы финансирование первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения достигнет 60% от общих расходов», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства, озвучивая положения Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы.

Кроме того, в программе предусмотрено обновление основных средств, возмещение инвестиционных затрат на строительство крупных объектов, совершенствование тарифов.

«По поручению Президента оснащенность медицинской техникой достигнет 100%, уровень износа зданий медицинских организаций снизится до 38%; доля частных инвестиций от общих вырастет до 70%, и объём инвестиций в здравоохранение составит 2,8 триллиона тенге», - отметил министр.

Также Е. Биртанов рассказал о планах по строительству новых современных медицинских объектов в регионах нашей страны.

«Благодаря обновлению инфраструктуры, будет реализована программа по строительству сети современных больниц до 2025 года в соответствии с международными стандартами и к ней будут привлечены ресурсы частного сектора. В регионах страны будет построено 19 современных многопрофильных больниц. Таким образом обновится 50 процентов ключевого коечного фонда», - подчеркнул глава ведомства.

Он напомнил, что для этих целей 11 декабря между Правительством РК и Европейским банком реконструкции и развития был заключен меморандум.

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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
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Азамат Сыздыкбаев

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