19 современных больниц построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пообещал, что благодаря новой государственной программе сократятся расходы населения на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках третьей задачи «Устойчивое развитие системы здравоохранения» доля частных расходов населения на здравоохранение снизится с 39% до 27%. В рамках исполнения поручения Елбасы финансирование первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения достигнет 60% от общих расходов», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства, озвучивая положения Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы.

Кроме того, в программе предусмотрено обновление основных средств, возмещение инвестиционных затрат на строительство крупных объектов, совершенствование тарифов.

«По поручению Президента оснащенность медицинской техникой достигнет 100%, уровень износа зданий медицинских организаций снизится до 38%; доля частных инвестиций от общих вырастет до 70%, и объём инвестиций в здравоохранение составит 2,8 триллиона тенге», - отметил министр.

Также Е. Биртанов рассказал о планах по строительству новых современных медицинских объектов в регионах нашей страны.

«Благодаря обновлению инфраструктуры, будет реализована программа по строительству сети современных больниц до 2025 года в соответствии с международными стандартами и к ней будут привлечены ресурсы частного сектора. В регионах страны будет построено 19 современных многопрофильных больниц. Таким образом обновится 50 процентов ключевого коечного фонда», - подчеркнул глава ведомства.

Он напомнил, что для этих целей 11 декабря между Правительством РК и Европейским банком реконструкции и развития был заключен меморандум.