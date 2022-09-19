19 Сентября 2022, 07:00

19 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День рождения «Смайлика»

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для того, чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компьютере. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

СОБЫТИЯ

В 1957 году Семиреченским отрядом Южно-Казахстанской археологической экспедиции Института истории и археологии Академии наук КазССР под руководством первого профессионального археолога Казахстана Анны Георгиевны Максимовой была обнаружена галерея наскальных рисунков урочища Тамгалы в Жамбылском районе Алматинской области. Петроглифы нашли совершенно случайно, но значимость этого открытия оказалась такова, что одна из древнейших стоянок человека на территории Казахстана попала в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодняшний заповедник площадью 3 800 га - это уникальный археологический комплекс, состоящий из почти ста разновременных памятников: поселений, могильников, каменоломен, галерей петроглифов (всего более 5 000 изображений) и культовых сооружений (жертвенников), датируемых серединой XIV-XIII века до нашей эры - рубежом XIX-XX столетия.

1994 год. День рождения казахстанского Интернета. Был зарегистрирован национальный домен верхнего уровня .kz. Казинформтелеком организовал первый IP-канал на скорости 28.8Кбпс через Релком Москва.

В 1995 году в Пакистане вышли в свет «Избранные стихи Абая» на языке урду с предисловием «Абай - гордость эпохи» Халид Икбал Ясира. Он сравнивает Абая с Мухаммадом Икбалом - национальным поэтом Пакистана, находит много общего между этими великими поэтами. Абай и Икбал созвучны в своих взглядах на религию, традиции, образование.

В 2005 году в селе Жана жол Шуского района Жамбылской области был установлен памятник казахстанскому батыру, полководцу и писателю Бауыржану Момышулы.

В 2006 году в Алматы вышла в свет энциклопедия «Журналистика Казахстана» известного публициста, доктора исторических наук, президента Академии журналистики РК профессора Сагымбая Козыбаева.

Изданная книга - продолжение серии «Отечественная журналистика». Читателям предоставляется возможность узнать историю становления современной журналистики, начиная с XIX века, когда вышли первые казахские газеты «Туркестан уалаятының газеті» и «Дала уалаятының газеті», до наших дней.

В 2011 году по итогам встречи Президента РК Нурсултана Назарбаева и лидера Франции Николя Саркози, прошедшей в Елисейском дворце, была принята совместная декларация. В декларации затрагивается ряд важных вопросов, в том числе касающихся необходимости улучшения глобального управления при центральной роли ООН, а также сохранения широкой международной мобилизации для поддержки ливийского народа и процесса восстановления Афганистана.

В 2011 году национальный спутниковый канал Республики Казахстан Caspionet начал вещание в открытом виде на территорию Северной Америки через DTH-платформу спутника Galaxy 19. Программы канала Caspionet стали доступны зрителям 28 стран: США, Канады, Мексики, Кубы, Доминиканской Республики, Антигуа и Барбуда, Багам, Барбадоса, Белиза, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминики, Коста-Рики, Никарагуа, Сальвадора, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Ямайки.

В 2012 году впервые Казахстан принял участие в Международном фестивале документальных фильмов «Cannes Corporate Media & TV Awards», который ежегодно проходит во французском городе Канны. На фестивальный конкурс были приглашены создатели документального фильма «Киелi Мекен» (в русской версии «Достояние Республики»), который вышел в свет в 2011 году.

В 2014 году в Лондоне была издана книга Роберта Уайта «Исчезнувшие ханы и пустые степи. История Казахстана от древности до современности».

Автор книги проработал в банковском секторе в Алматы более трех лет, в течение которых большое внимание уделял изучению истории и культуры Казахстана. Вернувшись в Лондон, Р. Уайт решил познакомить британскую аудиторию с впечатляющей, по его словам, историей самой важной страны в Центральной Азии.

В 2014 году семь сакско-скифских курганов в Алматинской области получили статус памятников.

Главной целью мероприятий было узаконивание древних курганов как историко-культурных и архитектурных памятников и привлечение внимания общественности республики и местного населения к проблеме их сохранности.

В 2014 году в Павлодаре открыли памятник Жусупбеку Аймауытову - известному казахскому писателю, публицисту, поэту, одному из лидеров Алаш Орды, репрессированному и расстрелянному в 1931 году. Изваяние, отлитое из бронзы, установлено на постаменте из темно-красного гранита высотой 7,6 метра.

Павлодарская делегация побывала в Москве, где на Ваганьковском кладбище посетила место захоронения Жусупбека Аймауытова. Капсулу с землей, привезенной с его могилы, установили рядом с памятником.

В 2017 году Казахстан присоединился к документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия.

Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия, обеспечение высоких стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия.

В 2018 году в Паралимпийском тренировочном центре Астаны был установлен уникальный уголок - «Инвасервис самообслуживания», рассчитанный на людей, передвигающихся на кресло-колясках. Он дает возможность инвалидам самостоятельно чистить колеса своих колясок. Автором изобретения является член сборной РК по танцам на колясках Ардак Оторбаев.

Оборудование, применяемое в «Инвасервис самообслуживания», не имеет аналогов в мире. Это первое отечественное оборудование, изобретенное на основе анализа и потребностей жизнедеятельности людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

В 2019 году физкультурно-оздоровительный комплекс в Семее получил имя Жаксылыка Ушкемпирова. В торжественной церемонии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Меня радует то, что спортивный комплекс получил имя Жаксылыка Ушкемпирова. Он не только легенда спорта, он и человек труда. Это и есть воплощение настоящего казахстанца, который имеет великие достижения в спорте и такие же великие достижения в труде. Таким должен быть каждый казахстанец», - сказал Д. Ахметов.

В 2019 году в Нур-Султане открылась первая в СНГ Международная туристическая выставка Азиатско-Тихоокеанского региона PATA Travel Mart 2019, в которой принимали участие 250 туристических компаний из 32 стран.

В ходе официальной церемонии открытия выставки были продемонстрированы возможности и новые предложения стран Азии и Тихоокеанского региона.

В 2020 году в г. Кокшетау открыли первый спортивный комплекс «Дарын» для людей с ограниченными возможностями.

Здесь созданы все необходимые условия: имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнеса. Кроме того, открыт уголок самообслуживания EGOV, а также будет проводиться обучение компьютерной грамотности. Новое учреждение не только создаст благоприятные условия для сохранения здоровья среди людей с ограниченными возможностями, но и поможет обеспечить их адаптацию и реабилитацию.